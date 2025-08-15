الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة حول واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة الأهرام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.