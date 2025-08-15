سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية حاول سرقة هاتف من مواطن أثناء سيره بأحد شوارع الأميرية في القاهرة وحينما منعه المجني عليه قام بإشهار سلاح أبيض أمامه.

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بلاغ تلقته شرطة النجدة أفاد بتعدي شخص على دراجة نارية على مواطن ومحاولة سرقته.

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل دليفري بمحاولة سرقة هاتف من مواطن اثناء سيره في الشارع وحال قيام الأخير بمحاولة ضبطه قام باشهار سلاح أبيض في وجهه ثم فر هاربا بعدها وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.