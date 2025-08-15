سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



