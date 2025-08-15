ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل حبس البلوجر أم عدي

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء.





ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.





عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة (مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).. وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.