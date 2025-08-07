جريمة مأساوية في الأميرية.. شخصان يدهسان مسنًا ويصيبان آخر بسيارة ملاكي

شهدت منطقة الأميرية بالقاهرة واقعة مروعة، حيث أقدم شابان على دهس مسن بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة آخر كان يسير بجواره بإصابات متفرقة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في شارع رئيسي بدائرة قسم الأميرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص الأولي أن سيارة ملاكي كان يقودها شاب وبرفقته آخر، صدمت رجلًا مسنًا أثناء عبوره الطريق، وأطاحت به، وأصابت شخصًا آخر تصادف مروره في نفس اللحظة.





تمكنت قوات الشرطة من ضبط السيارة والمتهمين، وتبين أنهما كانا يقودان بسرعة جنونية، ودون الالتزام بقواعد المرور. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمان للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.