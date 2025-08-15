مخبي سنجة في هدومه.. فحص فيديو سرقة هاتف شاب وتهديده بالأميرية

تفحص الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لمحاولة أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية سرقة هاتف آخر أثناء سيره وتهديده بسلاح أبيض حينما حاول الإمساك به في الأميرية.

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص مستقلا دراجة نارية في محاولة سرقة هاتف آخر، كما يوضح مقطع الفيديو المتداول سقوط الدراجة من الأول وعندما حاول تشغيلها عن طريق توصيل الأسلاك هم الأخير للإمساك به إلا أن مرتكب الواقعة هدده بسلاح أبيض لإجباره على تركه وذلك بجوار مستشفى الزيتون التخصصي بمنطقة الأميرية.

وتجري الأجهزة الأمنية فحص الفيديو لكشف ملابسات المقطع.