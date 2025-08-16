مهرجان العلمين الجديدة.. مراون بابلو يشعل حماس الجمهور بأغنية راكور

بدأ مطرب الراب مروان بابلو، حفل مهرجان العلمين الجديدة 2025، اليوم الجمعة في ساحة U أرينا، بمدينة العلمين الجديدة.

وظهر الرابر مروان بابلو، بإطلالة كاجوال، مرتديا بنطال وتيشيرت وجاك أسود، ثم سرعان ما خلع الجاكيت، وبدأ الحفل بأغانيه الحماسية، أبرزها راكور، في ظل تفاعل الجمهور معه.

ويختتم مراون بابلو سهرة الليلة، بالجزء الثالث من الحفل، الذي افتتحه مطرب الراب شهاب، والرابر ليجي سي.

حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

ويأتي حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب، في الليلة السادسة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، بعد خمسة حفلات ناجحة، هي: (أنغام، تامر حسني والمطرب الشامي، عمرو دياب، أصالة، تامر عاشور).

ليجي سي

وليجي سي هو نطرب راب واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته كلميني بالليل، وتروح لمين، وقابلني هناك.

مروان بابلو

وكان مغني الراب مروان بابلو حل ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن حياته الشخصية وتفاصيله.

ووصف مروان بابلو نفسه بأنه مراية للمجتمع الذي خرج منه والمحيط به، على قدر كاف من التعليم، وهو شخص هادئ ولكن بداخله الكثير من الزحمة في التفكير.

وكشف مروان بابلو سر اسمه، وقال إنه كان يحب الرسم في صغره وموهوب جدا، وأطلق عليه اسم “بيكاسو”، أسوة بالفنان الشهير “بابلو بيكاسو

يذكر ان مروان بابلو قد عاد بألبوم جديد “آخر قطعة فنية”، والذي يتضمن 12 أغنية متنوعة .