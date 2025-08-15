قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسيست بن رمضان.. زيزو يسجل الثاني للأهلي في شباك فاركو
صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور
سيناء مقابل الماء .. مصطفى بكري يكشف أخطر مخطط لإسرائيل في الضغط على مصر
قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر .. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع
لا مساومة على سيناء .. مصطفى بكري يحذر من مشروع "إسرائيل الكبرى"
قمة يترقبها العالم.. ماذا ينتظر ترامب وبوتين لدى وصولهما إلى ألاسكا ؟
إيقاف مراقب حركة جوية فرنسي عن العمل بعد بث عبارة فلسطين حرة للطيارين الإسرائيليين
هربوا من الحر .. حقيقة غلق شواطئ مرسى مطروح
هل من مصلحة مصر منع المساعدات عن غزة؟ مصطفى بكري يرد على محاولات التشويه
محمد شريف يفتتح التسجيل للأهلي أمام فاركو
بكري: مصر ترفض الضغط الدولي لوقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة
من حقهم يختاروا| أول رد من التعليم على إجبار الطلاب على البكالوريا ببعض المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

الراقصة بوسي الأسد
الراقصة بوسي الأسد
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر الفسق بمقاطع مثيرة وخادشه للحياء عن ثماني صور ضوئية للمتهمة أثناء قيامها بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بحركات مثيرة ومنافية للآداب العامة، من بينها صورة عارية.

وأوضحت التحقيقات، أن الحرز الأول عبارة عن كيس بلاستيكي اسود اللون بداخلة ۳ باروكة شعر نسائي والخاصة بالمتهمة ميرا جمال، المعروفة بالراقصة بوسي الأسد، والحرز مدون علية كارت بيانات.


وأشارت التحقيقات، أن الحرز الثاني عبارة عن كيس بلاستيكي اسود اللون بداخلة زجاجة خمرة مفتوحة وضعت داخل علبة كرتون مدون عليها RED LABEL ولفت بكيس اسود اللون، كما تم إرفاق 8 صور ضوئية للمتهمة حال قيامها بعرض نفسها علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتقوم بحركات مثيرة وتظهر بأحدها عارية من الملابس ومنافية للآداب العامة.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة حول واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة الأهرام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 


 

بوسي الأسد الراقصة بوسي الأسد النيابة العامة خادشه للحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

ترشيحاتنا

بيراميدز

بيراميدز يفوز وديا على دايموند

صورة من اللقاء

حمادة الشربيني يشيد بالروح القتالية للاعبي منتخب الشباب قبل ودية المغرب الثانية

الغندور

يركزوا في شغلهم.. خالد الغندور يعلق على أداء مراقبي المباريات

بالصور

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فوائد مذهلة لإستخدام اللبان الذكر.. يعالج الالتهابات ويقوي المناعة

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد