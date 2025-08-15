صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر الفسق بمقاطع مثيرة وخادشه للحياء عن ثماني صور ضوئية للمتهمة أثناء قيامها بعرض نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بحركات مثيرة ومنافية للآداب العامة، من بينها صورة عارية.

وأوضحت التحقيقات، أن الحرز الأول عبارة عن كيس بلاستيكي اسود اللون بداخلة ۳ باروكة شعر نسائي والخاصة بالمتهمة ميرا جمال، المعروفة بالراقصة بوسي الأسد، والحرز مدون علية كارت بيانات.



وأشارت التحقيقات، أن الحرز الثاني عبارة عن كيس بلاستيكي اسود اللون بداخلة زجاجة خمرة مفتوحة وضعت داخل علبة كرتون مدون عليها RED LABEL ولفت بكيس اسود اللون، كما تم إرفاق 8 صور ضوئية للمتهمة حال قيامها بعرض نفسها علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتقوم بحركات مثيرة وتظهر بأحدها عارية من الملابس ومنافية للآداب العامة.

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة حول واقعة سقوط الراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء في منطقة الأهرام بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة منافية للآداب العامة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



