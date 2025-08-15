في حفل مبهج.. تخرج دفعة جديدة بطب حلوان

في ليلة استثنائية جمعت بين عبق الفن ووقار العلم، احتضن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والذي يطلق عليه "أوبرا جنوب القاهرة" بما يملكه من إمكانات معمارية وفنية تضاهي أرقى المسارح العالمية، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب، في مشهد مهيب امتزج فيه الفخر الأكاديمي بفرحة الإنجاز.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المجمع، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السُروجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب، الدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء، الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية الطب، الدكتور اسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وإشراف الدكتور أشرف رضا، المدير التنفيذي للمجمع، وسط حضور واسع من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بكلية الطب وأسر الخريجين.

وخلال كلمتها، عبّرت الدكتورة رشا رفاعي عن فخرها واعتزازها بخريجي الكلية، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل تتويجًا لسنوات من الجد والمثابرة. وأضافت: "طلابنا اليوم لا يحملون لقب الطبيب فحسب، بل يحملون رسالة إنسانية سامية، وسيكونون سفراء لجامعة حلوان في ميادين الطب داخل مصر وخارجها، بمهارات علمية راسخة وأخلاقيات مهنية عالية."

وفي مشهد مهيب، قاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، الخريجين في ترديد قسم أبقراط، مؤكدًا على المعاني السامية التي يحملها هذا القسم، ومشيدًا بكلية الطب بجامعة حلوان وما تقدمه من إعداد علمي وعملي رفيع المستوى. وحرص على توجيه رسالة إلى أطباء المستقبل بضرورة التمسك بأخلاقيات وآداب المهنة.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف رضا أن استضافة مجمع الفنون والثقافة لهذا الحدث تعكس رسالته في احتضان الفعاليات الكبرى، مشيرًا إلى أن المجمع يمتلك مسرحًا، مجهزًا بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة، وقاعات عرض ومتاحف على أعلى مستوى.

وأضاف: "نسعى لأن يكون المجمع منصة للإبداع والتميز، وبيتًا للفن والعلم معًا، يخدم الجامعة والمجتمع."

واختتم الحفل وسط أجواء احتفالية تزينها موسيقى الفرح وتصفيق الحضور، فيما ارتسمت على وجوه الخريجين وأسرهم ملامح الاعتزاز والفخر، لتظل هذه الليلة علامة فارقة في سجل الإنجازات الأكاديمية لكلية الطب بجامعة حلوان.