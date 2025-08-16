قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوى فؤاد: مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج من بيتي | فيديو

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها إلى وعكة صحية مجدداً 

وقالت نجوى فؤاد لموقع “صدى البلد" الاخباري  : “ أنا بخير ولكن ركبي تعباني عندي تآكل في الركبة و باخد أدوية و بتابع مع طبيب ، لكن أيدي اللي كان فيها كسر في رمضان 2025 أفضل الحمد لله شوية وجع بسيط و بأخد علاج و تعبانة جدا و بترعش و عضمي تاعبني"

وأضافت نجوى فؤاد : أخضع لبرتوكول العلاج الذى وضعه لي الطبيب المعالج و بطلب من كل جمهوري الدعاء ليا.

و تابعت نجوى فؤاد: "أنا لم اعتزل الفن لكن أنا تعبانة و مريضة المرض سبب  ابتعادي عن الفن بسبب حالتي الصحية لاني مش هقدر أنزل و أصور ولا اقول الكلام بتاع المشاهد بسبب حالتي الصحية"

أوضحت نجوى فؤاد : أنا خايفة و مش عايزة أعيش في دار مسنين ولا أخرج  من بيتي علشان إيجار  و الدواء غالي جدا و مصاريف العلاج كبيرة ، و المعاش مش بيكفي  المصاريف ، نفسي ربنا يشفيني و أروح الحج ، ادعولي". 

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة نجوي فؤاد نجوي فؤاد

