تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

أجنحة الدجاج هي جزء من الدجاج يتكون من العضلات والعظام والجلد والشحم المحيط بالعضلات. وتعتبر أجنحة الدجاج وجبة شهية ومفضلة لدى الكثيرين، ويمكن إعدادها بعدة طرق، مثل الشوي والقلي والخبز في الفرن.

فوائد تناول أجنحة الدجاج

فوائد تناول أجنحة الدجاج

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى تصريحات خاصة لصدى البلد،تحتوي أجنحة الدجاج على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ولكن يجب تناولها بشكل معتدل لأنها قد تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول إذا تم إعدادها بطريقة غير صحية.

وتحتوي أجنحة الدجاج على البروتينات التي تساعد في بناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي، كما تحتوي على الفيتامينات مثل فيتامين B6 وفيتامين B12 والنياسين والريبوفلافين والثيامين، والتي تساعد على دعم صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجلد والأظافر والشعر.

كما تحتوي أجنحة الدجاج على المعادن المهمة مثل الحديد والزنك والسيلينيوم والفسفور والبوتاسيوم، والتي تساعد في تقوية الجهاز المناعي ودعم صحة العظام والأسنان والأوعية الدموية.

ومن الناحية الصحية، يمكن تحضير أجنحة الدجاج بطريقة صحية، مثل شويها أو شواءها بدون جلد أو قليها بزيت صحي، وتجنب إضافة الصلصات الدهنية أو الصلصات العالية السعرات الحرارية. وينصح بتناول أجنحة الدجاج بشكل معتدل كجزء من نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.