ما هي مادة الكولاجين وأهميتها للجسم

يتساءل الكثير من الأشخاص هذا السؤال، ما هى مادة الكولاجين وما أهميتها للجسم؟

يجيب على هذا السؤال الدكتور عصام البلقي خبير جراحات التجميل من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد ويقول، الكولاجين هو بروتين حيوي يوجد في الجسم البشري ويشكل حوالي 30٪ من إجمالي البروتينات في الجسم. ويتم إنتاج الكولاجين بواسطة الخلايا الحيوية المعروفة باسم الفيبروبلاست، ويتكون من سلاسل ببتيدية طويلة تتكوّن من الأحماض الأمينية المختلفة، مثل الجليسين والبرولين والليسين.

تلعب مادة الكولاجين دورًا رئيسيًا في صحة الجسم، وتعتبر أحد المكونات الأساسية للأنسجة المختلفة في الجسم، مثل الجلد والشعر والأظافر والعظام والغضاريف والأوعية الدموية. ويؤدي نقص الكولاجين في الجسم إلى مجموعة من المشاكل الصحية، مثل تجاعيد الجلد وضعف العظام والأظافر والشعر ومشاكل المفاصل.

وتشمل أهمية مادة الكولاجين للجسم

تحسين صحة الجلد: يحافظ الكولاجين على مرونة الجلد وشدّه، ويساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تعزيز صحة الشعر والأظافر: يحتوي الكولاجين على الأحماض الأمينية التي تساعد على تعزيز صحة الشعر والأظافر وتعزيز نموهما.

دعم صحة المفاصل: يساعد الكولاجين في تحسين صحة الغضاريف المحيطة بالمفاصل، ويمكن أن يساعد في تقليل الألم المرتبط بالتهاب المفاصل.

تعزيز صحة العظام: يساعد الكولاجين في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها، ويمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالكسور وأمراض العظام.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يحتوي الكولاجين على الجيلاتين الذي يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من مشاكل مثل القرحة المعدية والتهاب الأمعاء.

زيادة النمو الخلوي: يحتوي الكولاجين على الأحماض الأمينية التي تساعد في تعزيز نمو الخلايا والأنسجة.

وقال البقلي يمكن الحصول على الكولاجين من بعض الأطعمة الطبيعية والمكملات الغذائية المصممة لهذا الغرض. كما يمكن تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم عن طريقتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن الأخرى الضرورية لصحة الجسم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتفادي التدخين والتعرض لأشعة الشمس الضارة والتوتر الزائد.

ونصح استشارى الجراحات التجميلية، بناول المكملات الغذائية المصممة خصيصًا لزيادة مستوى الكولاجين في الجسم، ولكن ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات.