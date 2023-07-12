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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس منها.. أسباب سرطان الدماغ

سرطان الدماغ
سرطان الدماغ

أسباب سرطان الدماغ، هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى سرطان الدماغ، ولكن لا يزال السبب الرئيسي غير معروف. 

قال الدكتور محمود حميدة استشارى المخ والأعصاب لصدي البلد، أن هناك عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ، ومن بين هذه العوامل:

1- العوامل الوراثية: قد يكون لبعض الأشخاص وراثة معينة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدماغ.

2- التعرض للإشعاع: التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي (EMF) من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، والتعرض للإشعاع النووي، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

3- التعرض للمواد الكيميائية السامة: التعرض للمواد الكيميائية السامة مثل الأسبستوس والبنزين والفورمالديهايد والمواد المستخدمة في الصناعات الكيميائية الأخرى يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

4- العمر: يعتبر العمر عاملا مهما في زيادة خطر الإصابة بسرطان الدماغ، حيث يصبح الجهاز العصبي أكثر عرضة للأضرار مع تقدم العمر.

5- العوامل البيئية: بعض العوامل البيئية مثل التلوث والعوامل المناخية الضارة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

6- العوامل النمطية: أنماط الحياة غير الصحية مثل التدخين والتغذية السيئة والنشاط البدني الضعيف يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدماغ.

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