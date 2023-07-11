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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون

طريقة عمل أجنحة الدجاج
طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون

أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون،يذهب الكثير من الأشخاص إلى أفخم المطاعم لتناول هذه الوجبة وهي وجبة أجنحة الدجاج بثمن باهظ، وهي فى الحقيقية تعتبر وجبة إقتصادية ولذلك قامت أغلب المطاعم بأختراها لأنها غير مكلفة وفى نفس الوقت تحقق أرباح طائلة، كما ان المتعارف عنها أنها ذات قيمة غذائية عالية فإذا كنت من عشاق وجبة أجنحة الدجاج إليك طريقة إعدادها للشيف مصطفى عثمان .

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طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالفرن


المكونات لعمل أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون


12-16 جناح دجاج
1/4 كوب زيت الزيتون
3 ملاعق كبيرة من الزعتر المفروم
2 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
1/4 كوب عصير ليمون

طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية بالزعتر والليمون

يُسخن الشواية إلى درجة حرارة عالية.
يُخلط زيت الزيتون والزعتر والثوم وعصير الليمون في وعاء كبير.
يُضاف أجنحة الدجاج إلى الوعاء ويُخلط جيدًا.
يُوضع الجناح على الشواية ويُطهى لمدة 10-12 دقيقة على كل جانب حتى ينضج الدجاج.
تُعد أجنحة الدجاج المشوية أو المطهية فيالفرن أو الشواية هي الخيار الأكثر صحة، حيث تمتص قليلًا من الزيوت والدهون، مما يجعلها خيارًا صحيًا للغاية. ومن المهم الاهتمام بالنكهات التي تضاف إلى أجنحة الدجاج، ويمكن استخدام التوابل الطازجة والأعشاب لإضفاء نكهة طيبة وصحية. كما ينصح بتناولها مع الخضروات المشوية أو السلطات الطازجة لإضافة قيمة غذائية إضافية والحصول على وجبة متوازنة.

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