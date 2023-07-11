لتحديد سبب فقدان الوزن المفرط.. اختبارات مهمة يطلبها الطبيب

ما هي الاختبارات الطبية التي يمكن أن يطلبها الطبيب لتحديد سبب فقدان الوزن المفرط؟ يعتمد نوع الاختبارات الطبية التي يطلبها الطبيب لتحديد سبب فقدان الوزن المفرط على تاريخ المرضى الطبي والعلامات والأعراض الإضافية التي يعانون منها. وفيما يلي بعض الاختبارات التي يمكن أن يطلبها الطبيب كشف عنها الدكتور حازم محمد أخصائي التغذية لصدى البلد.

ما هي الاختبارات الطبية التي يمكن أن يطلبها الطبيب لتحديد سبب فقدان الوزن المفرط؟

تحليل الدم: يمكن أن يساعد في تحديد مستويات هرمونات الغدة الدرقية والإنزيمات الكبدية ومستويات السكر في الدم.

اختبارات الصور الشعاعية: مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية، يمكن أن تظهر الأورام أو الالتهابات أو الأضرار الأخرى في الجسم.

تحليل البول: يمكن أن يساعد في تحديد المشاكل الكلوية أو الإصابة بالإصابات البكتيرية.

اختبارات الجهاز الهضمي: مثل منظار القولون والجزر الصفراوية وفحص البراز، يمكن أن تساعد في تحديد الأورام أو الاضطرابات الهضمية الأخرى.

اختبارات الأكل: مثل اختبار حساسية الأكل واختبارات الغدد الصم، يمكن أن تساعد في تحديد الحساسية الغذائية أو اضطرابات الغدة الدرقية.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقدان الوزن المفرط الذهاب إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الفقدان المفرط في الوزن وتلقي العلاج المناسب.