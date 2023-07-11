أطعمة ومشروبات ترفع نسبة التبويض عند المرأة.. تعرفي عليها

هل هناك أطعمة ومشروبات يمكن أن ترفع نسبة التبويض عند المراة؟ تحلم الفتاة منذ الصغر باليوم الذي تصبح فيه أما، وعندما تزف تتمني الحمل وتشعر بالقلق والتوتر عندما يتأخر الحمل وتبدأ فى التساؤل عن كيف تزيد نسبة الخصوبة وكيف تحمل سريعا، هناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في تحفيز عملية التبويض وتحسين صحة الإنجاب عند المرأة كشفت عنها خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ لصدى البلد، ومن أهمها:

أطعمة ومشروبات ترفع نسبة التبويض عند المراة

البروتينات: يحتاج الجسم إلى البروتينات لبناء الأنسجة والخلايا والهرمونات، ويمكن الحصول عليها من المصادر الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والحبوب والألبان.

الأطعمة الغنية بالألياف: تساعد الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتحسين صحة الإنجاب، ويمكن الحصول عليها من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

الدهون الصحية: مثل الدهون الموجودة في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والأفوكادو، تساعد على تحسين صحة الإنجاب وتحفيز عملية التبويض.

العسل: يحتوي العسل على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحة الإنجاب وتحفيز عملية التبويض.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الإنجاب وتحفيز عملية التبويض.

الماء: يحتاج الجسم إلى كمية كافية من الماء للحفاظ على التوازن الهيدروليكي وتحسين صحة الإنجاب، ويجب تناول الكمية المناسبة من الماء يوميًا.

يجب على المرأة الحصول على توازن غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام لتحسين صحة الإنجاب وتحفيز عملية التبويض. كما يجب عليها استشارة الطبيب إذا كانت تعاني من مشاكل الإنجاب أو الأمراض المرتبطة به.