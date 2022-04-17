نفسك تبقي أم.. 9 أعراض خفية تخبر المرأة بأيام الخصوبة

يحدث التبويض عندما تخرج بويضة ناضجة من المبيض، إنها عملية تتوسط فيها الهرمونات، حيث يحفز الهرمون المنبه (FSH) ، ويؤدي الهرمون (LH) إلى الإباضة.

تنتقل البويضة المحررة من المبيض إلى قناة فالوب وتبقى حية لمدة 12 إلى 24 ساعة ، وقد يتم تخصيبها خلال هذا الوقت، يحدث هذا قبل حوالي 14 يومًا من الحيض في دورة شهرية مدتها 28 يومًا.

يمكنك التنبؤ بالإباضة عن طريق تتبع علاماتها وأعراضها أو باستخدام أدوات توقع الإباضة، مدة الخصوبة هي خمسة أيام قبل الإباضة ويوم الإباضة.

قد تساعد معرفة وقت الإباضة المرأة على الحمل أو منع الحمل وفقًا لذلك.

كشف موقع هيلثي عن علامات وأعراض الإباضة.



ما هي علامات وأعراض الإباضة؟



تختلف علامات وأعراض التبويض لدى جميع النساء، لا يلاحظ البعض أي أعراض على الإطلاق، يمكن أن يختلف وقت الإباضة أيضًا ؛ بينما يحدث الإباضة لدى البعض في نفس يوم الدورة كل شهر ، والبعض الآخر يحدث الإباضة في أيام مختلفة في كل دورة.



قد تشمل علامات وأعراض الإباضة.

تغيرات مخاط عنق الرحم: يمكن أن يكون هناك زيادة في مخاط عنق الرحم في يوم الإباضة.



تغيرات درجة حرارة الجسم الأساسية:

قد تلاحظ بعض النساء انخفاضًا طفيفًا في درجة حرارة الجسم الأساسية (BBT) قبل الإباضة ، وزيادة في درجة الحرارة بعد الإباضة، يمكن أن يكون BBT ثابتًا في أيام أخرى من الدورة.



التغييرات في تماسك ومكانة عنق الرحم: أثناء الإباضة ، يكون عنق الرحم لينًا، ينتقل عنق الرحم أيضًا إلى أعلى داخل الجسم.

يساعد تتبع هذه التغييرات لبضعة أشهر النساء على فهم كيفية تغير أجسامهن أثناء الإباضة، هذه طرق للتوعية بالخصوبة تساعد في تحقيق الحمل أو منعه.

ما هي العلامات والأعراض الثانوية للإباضة؟



تسمى علامات وأعراض التبويض غير المتسقة بالعلامات الثانوية، تكون متسقة في بعض النساء ، ولكن ليس في جميع الحالات.

قد تشمل العلامات والأعراض الثانوية للإباضة ما يلي:

يحدث تبقع خفيف أو إفرازات بنية اللون عند بعض النساء أثناء الإباضة، يمكن أن يكون هذا بسبب تمزق بصيلات المبيض لتحرير البويضة .



ألم خفيف أو تقلصات في جانب واحد من الحوض (ألم التبويض)، يتسبب إطلاق البويضة في حدوث هذا الألم. يسمى ألم الإباضة أيضًا بألم الدورة الشهرية في منتصف الدورة الشهرية أو ألم التبويض، تشعر بعض النساء بعدم الراحة أثناء التبويض ، بينما قد لا تشعر أخريات بالألم أو يعانين من

إيلام أو وجع بالثدي حول فترة الإباضة حتى الحيض، تعاني بعض النساء من آلام شديدة في الثدي تمتد إلى الإبطين ، في حين أن القليل منها قد لا يلاحظ أي ألم في الثدي أو يعاني من إزعاج خفيف.



عادة ما يُلاحظ زيادة (الرغبة الجنسية) في فترة الإباضة.

انتفاخ البطن، الزيادة في هرمون الاستروجين قبل تدفق الهرمون اللوتيني سببًا للانتفاخ.

يمكن ملاحظة زيادة حاسة التذوق والشم والرؤية لدى بعض النساء في النصف الثاني من الدورة الشهرية (بعد الإباضة).

من المهم معرفة هذه التغيرات الجسدية والعلامات لأن الإباضة مرتبطة بالخصوبة والصحة العامة، بالإضافة إلى ذلك ، ستساعدك هذه التغييرات في تحديد مشاكل التبويض والحصول على رعاية طبية مبكرة.