أسباب خفية لزيادة نسبة البروتين أثناء الحمل

يعد فحص البروتين في البول أثناء الحمل جزءًا من الرعاية الروتينية قبل الولادة، خلال فترة الحمل ، يتضاعف إفراز البروتين في البول ويمكن أن يصل إلى 300 مجم / يوم مقابل 150 مجم / يوم لغير الحوامل.

وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة (ACOG) ، إذا تجاوز إفراز البروتين في البول لديك 300 مجم في مجموعة 24 ساعة، أو كانت نسبة البروتين / الكرياتينين ≥0.3 مجم / مجم ، أو تعطي قراءة 2+ أو أكثر على مقياس البول. الاختبار، يمكن تعريفه على أنه بروتينية أو نسبة عالية من البروتين في البول أثناء الحمل.



كشف موقع هيلثي عن أسباب زيادة إفراز البروتين في البول أثناء الحمل.

ما الذي يسبب ارتفاع نسبة البروتين في البول أثناء الحمل؟



يمكن أن تؤدي الحالات التالية إلى ارتفاع نسبة البروتين في البول أثناء الحمل .

يزيد إفراز البروتين في البول حتى مرتين خلال فترة الحمل بسبب زيادة حجم الدم، قد يؤدي حجم الدم الأكبر لاحقًا إلى انخفاض نسبي في تركيزات الكرياتينين واليوريا في الدم، مع زيادة إفراز البروتين.

قد يتسبب مرض الكلى المزمن الموجود مسبقًا (CKD) أو ارتفاع ضغط الدم المزمن أو داء السكري من النوع 1 أو 2 في حدوث زيادة نسبة البروتين المزمنة في المراحل المبكرة من الحمل (في غضون 20 أسبوعًا من الحمل).

يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية (UTI) أثناء الحمل زيادة في مستويات بروتين البول.

يمكن أن يؤدي تسمم الحمل إلى زيادة البروتين في المراحل المتأخرة من الحمل، ترتبط الحالة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ومن ثم ، يشار إليها باسم بروتينات الحمل.



قد تؤدي متلازمة هيلب (انحلال الدم ، وارتفاع إنزيمات الكبد ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية) ، وهي شكل حاد من تسمم الحمل ، إلى ارتفاع نسبة البروتين في بول المرأة الحامل.