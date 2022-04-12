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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما علاقة البروتين بمستقبل سرطانات الغدد؟.. علماء يجيبون

الغدة
الغدة

اكتشف علماء من خلال دراسة سلوك البروتين المرتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة واسعة من السرطانات ، اكتشفوا الدور الذي يلعبه في تنظيم وزن الجسم. يعمق هذا الاكتشاف فهمنا للطريقة التي تستجيب بها أجسامنا للطعام ، أو عدم وجوده ، ويفتح إمكانيات جديدة عندما يتعلق الأمر بعلاج اضطرابات التمثيل الغذائي.
 

يأتي هذا الاختراق من علماء الطب في جامعة ييل ، الذين كانوا يستكشفون الطريقة التي يساهم بها بروتين يسمى augmentor-alpha في السرطانات البشرية. من المعروف أن البروتين يرتبط بجزيء يسمى مستقبلات سرطان الغدد الليمفاوية الكشمي (ALK) الذي يتحور ويؤدي إلى مجموعة من السرطانات، وفي محاولة لمعرفة المزيد ، سعى الباحثون لتحديد مكان وفرة البروتين.

من خلال التجارب التي أُجريت على الفئران ، وجد العلماء أنه تم التعبير عن زيادة ألفا بشكل أقوى في منطقة دماغية تسمى منطقة ما تحت المهاد ، والتي تلعب دورًا في العديد من الوظائف المهمة بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة والاستجابة للتوتر والتمثيل الغذائي. وبشكل أكثر تحديدًا ، وجد العلماء زيادة ألفا معبراً عنها بمستويات عالية فيما يسمى الخلايا العصبية الببتيدية المرتبطة بالأجوتي (AgRP) ، والمعروفة بتعزيز الجوع.

"الخلايا العصبية AgRP مهمة جدًا للشعور بالجوع لدرجة أنك بدونها لن تأكل. قال تاماس هورفاث ، مؤلف الدراسة ، "ستموت". "لذلك عندما أصبح واضحًا أن المُضخم ألفا تم التعبير عنه بشكل سائد في هذه الخلايا العصبية ، فقد اقترح على الفور أن ألفا المُضخم متورط في عملية التمثيل الغذائي."

لجأ العلماء إلى الفئران مرة أخرى لاستكشاف العلاقة بين مُضخم ألفا والتمثيل الغذائي ، ووجدوا أن وضع القوارض على نظام غذائي سريع عزز تعبير البروتين في الخلايا العصبية AgRP. ثم درسوا الفئران المصممة بحيث تفتقد البروتين تمامًا ، ووجدوا أنها أرق وأكثر نشاطًا بدنيًا من الفئران العادية، بغض النظر عما إذا كانت تتناول نظامًا غذائيًا عالي الدهون أو صحيًا.
 

أثناء الصيام ، كانت هذه الفئران التي لا تحتوي على البروتين لا تزال نشطة للغاية. يتعارض هذا مع ما يلاحظه العلماء عادةً أثناء الصيام ، حيث تحد الفئران عادةً من نشاطها للحفاظ على الطاقة عندما لا يكون هناك الكثير من الطعام المعروض. يشير هذا إلى أن augmentor-alpha مسؤول عن بعض الإشارات المهمة في سياق وظيفة التمثيل الغذائي.

قال شليسنجر: "من خلال ما لاحظناه في هذه الدراسة ، نعتقد أن أحد أدوار زيادة ألفا في الجسم هو إبطاء عملية التمثيل الغذائي عندما يكون هناك نقص في الطعام". "الأمر كما لو كان يقول ، ليس لديك طعام ، لا تستهلك الكثير من الطاقة."

تثير هذه النتائج بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام حول صحة التمثيل الغذائي. بعض عقاقير السرطان التي تستهدف ALK تثبط بالفعل زيادة ألفا ، وبالتالي يمكن تكييفها مع اضطرابات التمثيل الغذائي حيث يكون وزن المريض مشكلة في علاجهم. على العكس من ذلك، يمكن أن يوفر تعزيز جرعة ألفا وسيلة لعلاج فقدان الشهية كأثر جانبي لأدوية أخرى ، أو اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية.
 

ولكن نظرًا لتركزه الشديد في منطقة ما تحت المهاد ومن المعروف أن هذه المنطقة من الدماغ تلعب دورًا في مجموعة ذ من وظائف الجسم ، فإن العلاجات التي تتعامل مع زيادة ألفا قد يكون لها تأثيرات واسعة النطاق.

نُشر البحث في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences .

السرطان التمثيل الغذائي دراسة صحة نظام غذائى health

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