اتصالات النواب: جلسة استماع لتوقيع بروتوكول بين الوزارات لدعم التحول الرقمي

بحضور شركات الإتصالات..

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي جلسة استماع اليوم الثلاثاء ، عقب الجلسة العامة لدعم التوجه الرئاسي للتحول الرقمي ، بحضور وزارة التنمية المحلية و وزارة الزراعة ، وبحضور شركات We وأورنج واتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لحل جميع المعوقات التي تواجه منظومة التحول الرقمي لإنهاء إجراءات إقامة محطات التقوية خاصة في القري والمناطق التي تعاني من ضعف الشبكات .

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الجهات المعنية برعاية ودعم لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للوصول إلي اتفاق يساهم في دعم جهود الدولة المصرية في منظومة التحول الرقمي.

واضاف بدوي الي انه قاد خلال الفترة الماضية جهود التوافق بين الوزارات والجهات المعنية ، لحل جميع المشكلات العالقة ومنها طلبات النواب في الدوائر، للحصول علي موافقه الزراعة بشأن التراخيص اللازمة لشركات الاتصالات لإقامه المحطات وشبكات المحمول بجميع القري والنجوع بالإقليم والمحافظات تنفيذاً لجهود القيادة السياسية في تعميم خدمات الانترنت فائق السرعة وخدمات الاتصالات المختلفة.

ولفت بدوي الي أن اللجنة ستناقش مشاكل ضعف الشبكات في محافظة الإسكندرية علي وجه الخصوص بالاضافة إلي دعم جميع المحافظات التي بها ضعف بخدمات الاتصالات بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.