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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض سرطان الدماغ| تعرف عليها وراقب نفسك

أعراض سرطان الدماغ
أعراض سرطان الدماغ

ما هي أعراض سرطان الدماغ؟ تختلف أعراض سرطان الدماغ حسب حجم وموقع الورم ونوع الخلايا التي ينشأ منها الورم. ومن بين الأعراض الشائعة لسرطان الدماغ كشف عنها الدكتور محمود حميدة استشارى المخ والأعصاب لصدى البلد. 

 

أعراض سرطان الدماغ 

1- الصداع الشديد والمتكرر، خاصةً في الصباح.

2- الدوار والغثيان والقيء.

3- ضعف الذاكرة والتركيز والتحدث.

4- تغير في الشخصية والمزاج والسلوك.

5- ضعف البصر أو السمع أو فقدانهما.

6- تشنجات أو نوبات صرعية.

7- ضعف العضلات أو الشلل الجزئي.

8- تغيرات في الحركة والتوازن.

9- زيادة الشهية أو الفقدان المفاجئ للوزن.

10- تورم أو عدم انتظام في العين.

يجب الاتصال بالطبيب إذا كانت توجد أعراض مذكورة أعلاه، حيث أن معظم هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى ولا يعني وجودها بالضرورة وجود سرطان الدماغ، ولكن من الضروري فحصها وتشخيصها من قبل الطبيب المختص.

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