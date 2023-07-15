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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك الضعيف| عمرو أديب : الفريق بيقع وإكرام الميت دفنه.. مرتضى منصور : الجن الأحمر هو السبب

صدى البلد

 قمة الأهلي والزمالك 

عمرو أديب:

- الشناوي كانوا بيكلموه في التليفون ويقولوله تعالى صد عندنا هجمة

-أول مرة أشوف لاعب بيلطم والزمالك بيقع وإكرام الميت دفنه

-الزمالك فرقة مش قادرة تقف على رجليها وكل لاعب دماغه فيها مصيبة

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

تعرض نادي الزمالك يوم الخميس الماضي إلى هزيمة قاسية 4 -1 من غريمه النادي الأهلي خلال مباراة القمة رقم 126 في الدوري المصري، حيث تحدث الإعلامي، عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr:،على نتيجة مباراة "الأهلي والزمالك" بالدوري المصري.

 

 

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr:، :“ كانوا مستنيين أيه التحكيم.. لا التحكيم مكنش فيه مشكلة.. طيب الظلم ومش عارف ايه وكهربا.. كهربا ملعبش بنكلة امبارح.. يعني مش أعظم أشيائه”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “الشناوي امبارح كانوا بيكلموه في التليفون ويقولوله تعالى صد في هجمة”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن أداء حارس مرمى الزمالك كان سيىء للغاية، معقبا عن صورة حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالمباراة: "أول مرة أشوف لاعب بيلطم، إحنا رايحين في طريق اللي يروح ميرجعش، وخبطة إمام عاشور معلمة في النادي كله، لو مكان اللاعيبة دي أشوف ايه العروض الموجودة بدل ما حد يقولي إنت جيت بشبشب".

و عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري، قائلا: إن نتيجة المباراة لم تكن مفاجأة، ولكن عدد الأهداف كانت كثيرة وثقيلة.

وأضاف عبر فضائية “mbc masr: “هناك فرق بين اللاعب اللي أمه أخدته من إيده وقالته امضي للأهلي.. حسين الشحات إمبارح جاب جونين حلوين”.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن أداء حارس مرمى الزمالك كان سيىء للغاية، معقبا عن صورة حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالمباراة: "أول مرة أشوف لاعب بيلطم، إحنا رايحين في طريق اللي يروح ميرجعش، وخبطة إمام عاشور معلمة في النادي كله، لو مكان اللاعيبة دي أشوف ايه العروض الموجودة بدل ما حد يقولي إنت جيت بشبشب".

وأكد الإعلامي عمرو أديب: "الزمالك اتغلب عشان سيىء، منتظر إيه من فرقة ثلثها وهو بيلعب بيفكر هيهرب من الزمالك ويروح الأهلي إزاي، والتلت التاني بيفكر هيروح بيراميدز وفيوتشر إزاي.. هى دي نفسية الفرقة اللي نازلة تلعب لقاء القمة".

و عقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري، قائلا: “ الخسارة ميعرفش ألم هذا الأمر إلا من يحب النادي بالفعل، طيب ماشي نتغلب واحد أتنين تلاتة أربعة، إنما كان جاي كمان الخامس والأهلاوية بيتكلموا على بلينتي زيادة وكانوا عايزين ستة وسبعة”.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “دي فرقة نازلة واخدة الدورى.. كانت بتلعب كدا ليه امبارح، على رأي الجنرال أمس بيقول يا جماعة انتوا عايزين أيه.. ايوا انتوا كنتوا عايزين ايه امبارح، دوري وواخد ومخلص وبطولة إفريقيا وكل الرعاة وكل حاجة".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “الزمالك كانت فرقة مش قادرة تقف على رجليها وكل لاعب دماغه فيها مصيبة، وفيها أنه هيتخانق”.

 

مرتضى منصور

 

ومن جانبه، كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد. 

 

وصرح مرتضى منصور خلال فيديو تم نشره على قناة الزمالك، أن الزمالك كان يلاعب الجن وليس الأهلي خلال القمة 126، والجن تملك من الزمالك وجعل الأهلي يفوز. 

 

الجن الأحمر كان صعب للغاية

 

وأضاف منصور أن، الزمالك يستطيع أن يلاعب الجن الأزرق ولكن الجن الأحمر كان صعب للغاية، وتابع: الدجال قريب سيد عبد الحفيظ هو اللي كان بيلاعب الزمالك مش لاعيبة الأهلي. 

ونشر منصور على الهواء صورة للشخص الذي وصفه بالساحر واسمه “رجب محمد محمد الشهير برجب بحة”.

قال مرتضى منصور إن الجن أصاب عمرو السيسي لاعب الزمالك عقب مشاركته في القمة 126 أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

كشف مرتضى منصور عن موقفه من فوز الأهلي على الزمالك الذي انتهى بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف واحد.

 

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