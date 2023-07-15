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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

شهد مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 اليوم، البحث عن توقعات قبول الكليات بـ تنسيق الجامعات 2023 وخاصة طلاب الشعبة الأدبية، وأخذ نظرة وفكرة عن نظام التنسيق الخاص بالجامعات ومعرفة تنسيق الكلية التي يريد الالتحاق بها، وذلك قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث من المقرر فتح باب التسجيل بـ تنسيق الجامعات 2023 هذا العام عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 72 ساعة.

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توقعات قبول الكليات للشعبة الأدبية

لذلك حرص “صدى البلد” علي تقديم توقعات تنسيق الجامعات 2023، وخاصة التوقعات للشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة، حيث أكد عدد كبير من خبراء التعليم تشابه تنسيق الجامعات 2022 بـ تنسيق الجامعات 2023 ويرجع ذلك لتشابه شكل الامتحانات من حيث السهولة والصعوبة وموضحين أن نتيجة الثانوية العامة 2023 سوف تشابه نتيجة الثانوية العامة 2022 ، يمكن معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط .

تنسيق الجامعات 2023 شعبة أدبي

وقد انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2022 بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220، أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبًا.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن أن تنسيق الكليات هذا العام لأوائل الثانوية العامة 2022-2023 لن يخضع لقواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 500 طالب بشعبة علمي علوم وفي شعبة علمي رياضة وأدبي.

موعد تنسيق الكليات 2023

وستقوم الوزارة بالإعلان عن موعد تنسيق الكليات هذا العام، مؤكدة أنه سيتم فتحه بعد 72 ساعة من ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال هذا الرابط.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وليس بالإسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 الذي سوف يتم إعلانه في وقت لاحق .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس ، سوف يحتاج الطالب إلى إدخال رقم جلوسه بشكل صحيح ثم الضغط على عرض النتيجة .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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