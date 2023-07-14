تعرف على آخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات المصرية

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثانية من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرنامج يهدف إلى تمكين الباحثين من التعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online)

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن للراغبين في التسجل يرجي الدخول علي هذا الرابط:

https://r2e.untapcompete.com/

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن آخر موعد للتقديم: 18 يوليو 2023

وكان قد التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران، وذلك بهدف مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة شهد اللقاء د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً وأستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.