تنسيق الكليات 2023.. مؤشرات علمي رياضة بالدرجات للمرحلة الأولى

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق الكليات 2023، وانطلاق اعمال تنسيق الجامعات 2023، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الكليات 2023

ويعتبر تنسيق الكليات 2023، الخطوة التي يقبل عليها طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث يريد الطالب تسجيل رغباته للجامعة والكلية الذي الالتحاق بها، وفقًا لمجموعه الكلي.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الكليات 2023، بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

تنسيق الكليات علمي رياضة

لذلك حرص “صدى البلد” في السطور التالية نوضح بيان بالحد الأدني للقبول بكليات ومعاهد شعبة علمي رياضة بالدرجات لعام 2022/2023 :

تنسيق الكليات 2023.. هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. هندسة القاهرة 366 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. هندسة المنصورة 366 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. هندسة الزقازيق 363 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. هندسة عين شمس 361 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

تنسيق الكليات 2023.. حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

موقع تنسيق الجامعات 2023

ويمكنك الدخول علي رابط وموقع تنسيق الجامعات 2023، من خلال الضغط هنا.

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات التسجيل

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من خلال الضغط هنا.

يقوم الطالب بكتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم بادخال رقم الجلوس والرقم القومي بطريقة صحيحة.

يقوم الطالب بملء الرغبات الخاصة بالطالب حسب التوزيع الجغرافي السليم

موعد اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 تتم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مؤكده ان آليات التصحيح أوراق الببل شيت تتم وفقا لجدول زمني محدد، حيث إنه سيتم متطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لتكون النتيجة جاهزر للاعتماد رسيما في نهاية شهر يوليو الجاري.