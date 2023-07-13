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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: الاهتمام بالقراءة خلال الإجازة الخطوة الأولى نحو تغيير مستقبل الطلاب

اهمية القراءة لتغيير
اهمية القراءة لتغيير مستقبل الطلاب

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس الخبيرة التربوية، أن القراءة تعتبر واحدة من أهم وسائل اكتساب المعرفة والمهارات الأساسية لدى الطلاب، والتعود على ممارسة القراءة في المراحل التعليمية المبكرة خلال فترة الإجازة يمنح الطلاب القدرة على اكتساب المعرفة المتخصصة في مجالات معينة، وتوسيع الثقافة العامة، وبناء وجهات نظر مستنيرة وتطوير رؤية أوسع لمستقبلهم.

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7 خطوات لتحفيز الطلاب على القراءة خلال فترة الإجازة

وطالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أولياء الأمور بتشجيع الطلاب على القراءة خلال فترة الإجازة والاستمرار عليها في مختلف مراحل التعليم، وتوفير الأدوات والمصادر الضرورية لتحفيزهم وتمكينهم من استكشاف عالم الكتب والمعرفة، وتعد الخطوة الأولى نحو تغيير مستقبل الطلاب.

وأوضحت الخبيرة التربوية، أن ممارسة القراءة في فترة الإجازة تتطلب جهودا مشتركة من الأسرة بالكامل، حيث يتم توفير بيئة داعمة للقراءة وتقديم الدعم والتشجيع المستمر للطلاب، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير الموارد القرائية الملائمة وممارسة أنشطة القراءة.

وقالت الدكتورة سامية خضر، إن تحديد الأهداف المتوقع تحقيقها يساعد في توجيه عملية التعلم وتحديد الأولويات، ومن بين الأهداف التي يمكن تحقيقها في مرحلة التعلم الأولى للقراءة:

- بناء مفردات الكلمات:

يتعلم الطلاب مفردات الكلمات الأساسية والمتوسطة ويتمكنون من استخدامها في القراءة والكتابة.

- تطوير مهارات الفهم والاستيعاب:

يتعلم الطلاب استخدام المهارات القرائية لفهم المعنى العام والتفاصيل في النصوص التي يقرأونها.

- تنمية السرعة والدقة في القراءة:

يتم تدريب الطلاب على زيادة سرعة قراءتهم وتحسين دقتهم وتمييز الكلمات بسلاسة.

- تنمية حب القراءة والاستمتاع بها:

يتم تشجيع الطلاب على استكشاف الكتب والقصص المناسبة لأعمارهم واهتماماتهم، وتعزيز حبهم للقراءة والاستمتاع بالنصوص.

القراءة أهم وسائل اكتساب المعرفة المراحل التعليمية توسيع الثقافة العامة ممارسة القراءة في فترة الاجازة تطوير مهارات الفهم المهارات القرائية Jobs Education

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