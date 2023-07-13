تنسيق الكليات 2023.. توقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات

ارتفع معدل البحث عن توقعات تنسيق الكليات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات، وتوقعات تنسيق الكليات علمي 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تستغرق نحو أسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي تنتهي اليوم، الخميس 13 يوليو الجاري.

تنسيق الجامعات 2023

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤشرات وتوقعات تنسيق الكليات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات.

توقعات تنسيق الكليات 2023

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الكليات 2023 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

تنسيق الكليات علمي علوم

وفي السطور التالية، نوضح بيانا بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد شعبة علمي علوم بالدرجات لعام 2022/2023:

تنسيق الكليات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب

تنسيق الكليات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.