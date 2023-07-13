عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الكليات 2023.. توقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

ارتفع معدل البحث عن توقعات  تنسيق الكليات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات، وتوقعات تنسيق الكليات علمي 2023، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي تستغرق نحو أسبوعين بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، والتي تنتهي اليوم، الخميس 13 يوليو الجاري.

txt

7 خطوات لتحفيز الطلاب على القراءة خلال فترة الإجازة

txt

اليوم.. ختام البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

تنسيق الجامعات 2023

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الحالية على مواقع التواصل الاجتماعي عن مؤشرات وتوقعات  تنسيق الكليات 2023، وتوقعات الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم بالدرجات.

توقعات تنسيق الكليات 2023

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الكليات 2023 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

تنسيق الكليات علمي علوم

وفي السطور التالية، نوضح بيانا بالحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد شعبة علمي علوم بالدرجات لعام  2022/2023:

تنسيق الكليات 2023.. طب المنصورة 387 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب سوهاج 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب دمياط 386 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب الزقازيق 385 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب فاقوس 384 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب كفر الشيخ 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب طنطا 383 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان المنصورة 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان جنوب الوادي 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب

تنسيق الكليات 2023.. الإسكندرية 382 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب بورسعيد 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب القاهرة 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسيوط 381 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب عين شمس 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب جنوب الوادي 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب المنوفية بشبين الكوم 380 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان الفيوم 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان السويس 375 درجة.

تنسيق الكليات 2023.. طب أسنان بني سويف 374.5 درجة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

تنسيق الكليات 2023 تنسيق الكليات علمي 2023 توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم شعبة علمي علوم الدرجات الثانوية العامة 2023 نتيجة الثانوية العامة 2023 تنسيق الثانوية العامة 2023 موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 طلاب الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. 9 خطوات مهمة قبل أداء اختبارات القدرات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد

لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعد على تجاوز اختبارات القدرات بسهولة

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بشرى سارة بشأن التمريض وكليات الهندسة

ترشيحاتنا

دعم تايوان ومخاطر الأمن القومي.. ألمانيا تعلن استراتيجية جديدة تجاه الصين

وزيرة البيئة: نسعى للخروج بتقييم عالمي شامل في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

لن تصدق تأثير المانجو على العين .. 4 مزايا إيجابية اكتشفها

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ