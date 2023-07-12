لطلاب الثانوية العامة 2023.. 4 تعليمات مهمة في تنسيق اختبارات القدرات

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 موعد اختبارات القدرات 2023 للالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات لها، بعد قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ضوابط تنسيق الجامعات 2023 والتي تضمنت إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات.

ولذلك حرص “صدى البلد” علي رصد بعض ابرز نصائح وتعليمات خبراء التعليم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وكيفية التعامل معها وطرق الاستعداد لها، وأبرز التعليمات الهامة في تنسيق اختبارات القدرات.

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنة يشترط علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات، اجتياز اختبارات القدرات، مؤكدًا على ضرورة وجود الموهبة عند الطالب لذلك هناك الكثير من الطلاب يجدون صعوبة في تجاوزها بنجاح.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إنه يواجه العديد من الطلاب صعوبات في تجاوز اختبارات القدرات، وقد يكون ذلك بسبب عدم توافر المعلومات الكافية، أو عدم الاستعداد الجيد للامتحان، أو صعوبة في التعامل مع نمط الأسئلة المقدمة في الاختبارات.

وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة أن يوجه الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات اهتمامًا خاصًا لاستعداد جيد لاختبارات القدرات، يمكنهم زيادة معرفتهم ومهاراتهم العامة من خلال قراءة والمذاكرة، وحل الأسئلة السابقة للتدريب، والمشاركة في دورات تدريبية، كما نصح بالتواصل مع المرشدين الأكاديميين للحصول على النصائح والتوجيهات اللازمة.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن بالاستعداد الجيد والتركيز والثقة في القدرات الذاتية، يمكن للطلاب التغلب على التحديات وتجاوز اختبارات القدرات بنجاح، وبالتالي تحقيق الفرصة للالتحاق بالجامعة ومتابعة تعليمهم العالي.

أبرز التعليمات التي يجب أن يلتزم بها الطالب أثناء أدائه اختبار القدرات:

- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل.

- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

- ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات، ومن يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، هي: كليات الفنون الجميلة (فنون - عمارة) - كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط - بنها - بني سويف) - كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان - كلية التربية الفنية جامعة المنيا - كليات التربية الرياضية - كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة - شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس) - كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.