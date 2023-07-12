خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح قبل تسجيل الرغبات.. أكبر المشاكل التي تواجه الطلاب عند ترتيب الرغبات.. ويؤكدون: القرار النهائي يجب أن يكون من الطالب نفسه

خبراء التعليم:

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب خلال التسجيل

قواعد مهمة لترتيب رغبات الطالب

العوامل التي تؤثر في مستقبل الطالب

تحذيرات خلال تسجيل الرغبات

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، عدة نصائح هامة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 بشأن تنسيق الجامعات، مؤكدًا علي الطلاب بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب أن يضعوا في اعتبارهم أهمية اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها والتي تتناسب مع قدراتهم والمجموع الذي حصلوا عليه.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على ضرورة عدم مشاركة الطالب للرقم السري الخاص به مع أي شخص آخر، لان هذا يحمي الطالب من أي تعديل غير مصرح به في ترتيب الرغبات بدون علمه.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية اصبحت أكثر طلبًا من قبل طلاب التعليم الفني، ولكنها تتطلب مجهودًا إضافيًا، لان تلك التخصصات تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن من خلال التفاني والمثابرة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مهنيًا وشخصيًا في تخصصات العلوم التكنولوجية، وهذا يعكس أهمية توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية وتشجيعهم على اجتياز التحديات الإضافية التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية.

ولفت إلى أن بتنفيذ هذه النصائح، سيتمكن الطلاب من الاستفادة الأمثل من عملية تنسيق الجامعات 2023 والالتحاق بالكلية المناسبة لهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هناك العديد من المميزات بخدمة التنسيق الالكتروني، ومنها:

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.

ومن جانبه، أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، أن أحد أكبر المشكلات التي يواجهها الطلاب عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات هي التسرع في اتخاذ القرار، والتسرع في اختيار التخصص أو الكلية دون التفكير الجيد والتحقيق الدقيق في متطلباتهم واهتماماتهم الشخصية أو يتم اختيارها بناءا علي اسمها أو سمعتها دون النظر إلى مدي استفادة الطلاب منها.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التسرع في اتخاذ القرارات قد يؤدي إلى اختيارات غير ملائمة وعدم الاستفادة الكاملة من فرص التعليم والتطور المهني، لذلك يجب على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين في عملية تسجيل الرغبات وأن يأخذوا الوقت اللازم للتفكير والتخطيط الجيد.

وأضافت الخبيرة التربوية، أن من أكبر الأخطاء التي يترتكبها الطلاب أيضًا عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 هو عدم تسجيل جميع الاحتمالات المتاحة للكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وقد يحدث للطالب أن يكون مجموعه متوافقًا مع الكلية التي لم يقم بتسجيلها في الرغبات، مما يتسبب في فقدان الفرصة للالتحاق بها.

لذا طالبت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الطلاب بأن يقوموا بإجراء البحوث اللازمة واستكشاف الخيارات المتاحة لهم، وأن يأخذوا الوقت الكافي للتفكير والتدقيق في احتياجاتهم وطموحاتهم المستقبلية قبل اتخاذ القرار النهائي، وينبغي أيضًا عليهم الاستعانة بالمشورة من أولياء الامور خبراء التعليم وأهل الخبرة للحصول على نصائح وتوجيهات قيمة في عملية اختيار الكلية والتخصص المناسب.

وأختتمت الدكتورة سامية خضر، تصريحاتها قائلة: “ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ومنضبطين عند تسجيل رغباتهم، وأن يضعوا جميع الاحتمالات الممكنة والمتوافقة مع مجموعاتهم في القائمة، ويجب عليهم أيضًا الاطلاع على متطلبات القبول والتفاصيل الخاصة بكل كلية، وأن يتأكدوا من تسجيل الكليات المفضلة والمناسبة لهم في الرغبات”.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، تنسيق الجامعات 2023 يعتبر خطوة مهمة في مسار تعليم الطلاب واختيارهم للكلية المناسبة، موضحًا أن من المهم أن يكون الطلاب مطلعين على المصادر الرسمية والمواقع الإلكترونية الصحيحة للتسجيل والحصول على المعلومات الدقيقة.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن باختيار طريقة تنسيق صحيحة وتسجيل كافة الاحتمالات، يمكن للطلاب زيادة فرصتهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون فيها والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة لهم، لذا ينبغي أن يكون الطالب حذرًا خلال تسجيل رغبات بـ تنسيق الجامعات 2023 ويخطط جيدًا لضمان تحقيق أهدافه التعليمية والمهنية.

وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن حسن تحديد الرغبات بـ تنسيق الجامعات 2023 يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في مستقبل الطالب، وتلعب دورًا مهمًا في توجيه الطلاب مهنيًا وتزويدهم بمعرفة عن سوق العمل واحتياجاته.

ولفت الدكتور محمد فتح الله، إلى أن اختيار الجامعة والتخصص يعتبر قرارًا شخصيًا يتعلق بمستقبل الطالب وتطلعاته المهنية، وينبغي أن يتم تقديم المشورة للطالب بناءً على المعلومات المتاحة والتحليل الشامل للخيارات، ولكن القرار النهائي يجب أن يكون للطالب نفسه، موضحًا أن الأسرة يجب تكون عونًا للطالب في رحلته التعليمية وتساعده على اتخاذ الخيار الأفضل له.

وحذر أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أولياء الأمور للأسرة من التدخل في اختيارات الطالب ويجب على الأسرة فقط توفر المعلومات والتوجيه اللازم للطالب حول الخيارات المتاحة له، وتشجيعه على اتخاذ قراره الخاص بناءً على رغباته وقدراته واهتماماته.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن يجب على طلاب الدبلومات الفنية أن يتبعوا توجيهات وتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بشأن عملية التنسيق والتسجيل، ونصح الطلاب بزيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي بانتظام لمتابعة أي تحديثات أو توجيهات جديدة بخصوص التسجيل والمواعيد الهامة.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي على الطلاب أن يكونوا حذرين ويتجنبوا الانسياق وراء الكيانات الوهمية أو المعلومات غير الموثوقة، ويجب التحقق من مصدر المعلومات والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي إجراءات، ومن الأفضل التواصل مع المسؤولين المختصين في المؤسسات التعليمية أو الاستعانة بمصادر موثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

وشدد الدكتور محمد فتح الله، على ضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

- موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

http://mohesr.gov.eg

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك):

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

- حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

-حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر).

https://twitter.com/Mohesregypt

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها

-ا ختيار موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية من هنـا.

- يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نوع النظام «3 أو 5 سنوات».

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح .

- يختار الطالب تأكيد البيان بالنقر على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذا الرقم ضمان للحفاظ على البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.