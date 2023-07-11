لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. خبير يقدم نصائح مهمة قبل تسجيل الرغبات

قدم الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، عدة نصائح هامة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 بشأن تنسيق الجامعات، مؤكدًا علي الطلاب بترتيب الرغبات قبل التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يجب أن يضعوا في اعتبارهم أهمية اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها والتي تتناسب مع قدراتهم والمجموع الذي حصلوا عليه.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، على ضرورة عدم مشاركة الطالب للرقم السري الخاص به مع أي شخص آخر، لان هذا يحمي الطالب من أي تعديل غير مصرح به في ترتيب الرغبات بدون علمه.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن التخصصات العلمية في الجامعات التكنولوجية اصبحت أكثر طلبًا من قبل طلاب التعليم الفني، ولكنها تتطلب مجهودًا إضافيًا، لان تلك التخصصات تعتبر من بين أكثر التخصصات التي تلبي طموحات الطلاب بشكل كبير، حيث تتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن من خلال التفاني والمثابرة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مهنيًا وشخصيًا في تخصصات العلوم التكنولوجية، وهذا يعكس أهمية توجيه الطلاب نحو التخصصات العلمية وتشجيعهم على اجتياز التحديات الإضافية التي قد تواجههم في مسيرتهم التعليمية.

ولفت إلى أن بتنفيذ هذه النصائح، سيتمكن الطلاب من الاستفادة الأمثل من عملية تنسيق الجامعات 2023 والالتحاق بالكلية المناسبة لهم وتحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن هناك العديد من المميزات بخدمة التنسيق الالكتروني، ومنها:

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلاً من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت.