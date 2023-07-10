عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام الماضية يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والأوراق المطلوبة استعداد لتسجيل الكلية التي يرغب فيها الطالب تماشيا مع مجموع الدرجات التي حصل عليها، وحرص “صدى البلد” علي رصد خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الإليكتروني المخصص لها.

txt

اليوم.. آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

txt

جودة التعليم والإدارة| خبير يوضح تحديات تواجه المعاهد العليا الخاصة في مصر

الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل التنسيق بمراحله الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي طلاب الثانوية العامة من آداء امتحاناتهم 14 يوليو 2023، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيج وزارة التعليم عدد من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

- يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

- المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال»:

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

- القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

- المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

- المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها

-ا ختيار موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية من هنـا.

- يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نوع النظام «3 أو 5 سنوات».

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح .

- يختار الطالب تأكيد البيان بالنقر على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذا الرقم ضمان للحفاظ على البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 الأوراق المطلوبة خطوات تنسيق الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابطة الأندية تزف بشرى سارة للجماهير بشأن الموسم المقبل

بعد إمام عاشور| الأهلي يخطط لخطف "فتوح" من الزمالك.. و4 عوامل تفسد المخطط

وفاة عمة الفنان مصطفى قمر

باي باي.. أول تعليق من نجم الزمالك على انتقال إمام عاشور للأهلي

الإعارة مرفوضة والتعاقد 4 مواسم.. التفاصيل الكاملة لعقد إمام عاشور مع الأهلي

نقلا عن "العربية".. تركيا تسجن وترحّل 60 إخوانيا للتقارب مع مصر

سرعة إجلاء العملاء | إنقاذ بنك شهير في مصر الجديدة من كارثة

حقيقة صورة إمام عاشور بقميص النادي الأهلي | التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

خبير يطالب بتحديث المناهج بالمعاهد الخاصة لتلبية احتياجات سوق العمل

خبيرة تربوية : دعم الأنشطة العلمية والبحثية من أهم عوامل تطور المجتمع

لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. خطوات بسيطة للالتحاق بكليات الهندسة |تعرف عليها

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط وقواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. قائمة الكليات التي تطلب اختبار قدرات قبل دخولها

بسبب قرض 400 مليون دولار.. ماذا حدث مع وزير النقل داخل البرلمان.. فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من النيابة العامة بشأن جريمة الاحتيال المالي

رسميا.. الرئيس الأوكراني يشارك في قمة حلف الناتو بـ فيلنيوس

التعليم: 5 آلاف طالب حصلوا على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء.. فيديو

بايدن ينتهك البروتوكول خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بفيتامين سي.. ماذا يحدث للحامل عند تناول المانجو

مرض خطير يصيب 40 %؜ من سكان العالم.. تعرف على أسبابه وأعراضه

مش بتوافق| ماذا قالت إيناس مكي عن عبلة كامل وسبب اختفائها؟

احذر هذا الطبق على المائدة.. يسبب أمراضا خطيرة

فيديو

خلاف كهربا.. غيابات الأهلي أمام الزمالك و7مواجهات نارية تنتظر الأحمر

بعد عزل مرتضى نهائيا من يحكم الزمالك.. هل من حقه الترشح؟

نزل لـ 1800 جنيه.. تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

محرم فؤاد ضربني واتظلمت كتير.. عايدة رياض تكشف سبب دخولها السجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ