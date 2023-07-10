تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الرابط وخطوات التقديم

بعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الأيام الماضية يتساءل كثير من الطلاب وأولياء الأمور حول تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والأوراق المطلوبة استعداد لتسجيل الكلية التي يرغب فيها الطالب تماشيا مع مجموع الدرجات التي حصل عليها، وحرص “صدى البلد” علي رصد خطوات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الإليكتروني المخصص لها.

الدبلومات الفنية

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية التقديم على تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تسجيل التنسيق بمراحله الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي طلاب الثانوية العامة من آداء امتحاناتهم 14 يوليو 2023، وخلال العام الماضي تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية يوم 15 سبتمبر، وذلك عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، وأيضًا إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة في يوم 12 سبتمبر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيج وزارة التعليم عدد من الكليات والمعاهد أمام طلبة الدبلومات الفنية تؤهلهم لدخول مراحل التعليم العالي أو الجامعي منها:

- يتم القبول بكليات «التجارة وبرنامج التعليم التبادلي» من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي

- المعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء يتم وفقًا لقواعد القبول الجغرافي «مدة الدراسة بها سنتان» ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من التخصصات التالية «الإدارة، التسويق وسوق المال»:

- المعاهد التابعة لوزارة الصحة: «الفني الصحي بالإسكندرية، الفني الصحي بالزقازيق، الفني الصحي بالمنصورة، الفني الصحي بطنطا، الفني الصحي بالإسماعيلية، الفني الصحي ببني سويف، الفني الصحي بسوهاج».

- المعاهد الفنية الصحية التابعة للجامعات: «الفني الصحي بقنا جامعة جنوب الوادي».

- القبول بالكليات التكنولوجية «المعاهد الفنية التجارية المتوسطة» التابعة لوزارة التعليم العالي مدة الدراسة بها سنتان.

- المعاهد الفنية التجارية وتتواجد في: «المطرية، الروضة، قنا، أسوان، المحلة، دمياط، المنصورة، شبرا، الإسكندرية، دمنهور، بورسعيد، العريش، أسيوط، طنطا، بنها، الزقازيق، قويسنا، سوهاج».

- المعاهد الفنية التجارية: يتم القبول بها من جميع الشعب وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

خطوات التقديم بتنسيق الدبلومات الفنية

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات منها

-ا ختيار موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية من هنـا.

- يقوم الطالب باختيار نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نوع النظام «3 أو 5 سنوات».

- يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر بيان تأكيدي باسم الطالب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح .

- يختار الطالب تأكيد البيان بالنقر على مفتاح «الخطوة التالية».

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمثل هذا الرقم ضمان للحفاظ على البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.