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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، إن قبول التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدأ منذ الثلاثاء 4 يوليو حتى اليوم الإثنين، ولن تستقبل أى التماسات بعد ذلك الموعد.

وأكدت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت إدارة كلية البنات جامعة عين شمس، إلى أن بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

ويرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات، وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

وكان قد افتتح الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، وطارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة،  الملتقي التدريبي لإعداد الكوادر الطلابية ٢٠٢٣ جامعة عين شمس الذي تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة عين شمس على مدار ثلاثة أيام في الفترة من ٨ الي ١٠ يوليو بقاعة المؤتمرات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية - طلبة.

يأتي ذلك استكمالا للجهود المبذولة من قِبل مؤسسات الدولة وفي اطار دعم وتأهيل واعداد وتدريب الكوادر الشابة.

وحضر افتتاح الملتقي الدكتورة وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال،  د محمد السعيد رائد الأسرة بكلية الزراعة، الدكتورة فيروز حسن رائد الاسرة بكلية البنات،  مي زايد رائد اسرة طلاب من أجل مصر بكلية الاداب وماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.

اتحادات الطلاب ادارة كلية البنات الإدارة العامة لرعاية الشباب Jobs Education

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