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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. شروط وقواعد القبول بالجامعات والمعاهد المصرية

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بدأ عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 البحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب التعليم الفني، استعدادًا لترتيب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

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الشروط العامة لقبول طلاب الدبلومات الفنية 2023

وكشف مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، عن الشروط العامة لقبول طلاب الدبلومات الفنية 2023 وفقًا للموقع الإلكتروني، حيث جاءت على النحو الآتي:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية «الصناعية، التجارية، الزراعية، السياحة»، ونظائرها نظام «3،5 سنوات»، عليهم إتباع الخطوات الآتية:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد المصرية عبر الرابط التالي: tansik.egypt.gov.eg.

تحديد نوع المؤهل الدراسي «صناعي، تجاري، زراعي، سياحي» نظام «3 أو 5 سنوات».

يسجل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

سوف يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة؛ حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

وشدد مكتب تنسيق القبول على أن يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها؛ حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وأشار المكتب إلى أنه في حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة لشئون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

الدبلومات الفنية 2023

إرشادات للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

وأدرج مكتب التنسيق إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية، وهو الطلاب الحاصلين على شهادة دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي «التجارية، الصناعية، سياحة وفنادق، معاهد الخدمة الاجتماعية، إدارة وسكرتارية مصر القديمة، إدارة وسكرتارية العباسية، إدارة وسكرتارية رمسيس، والمعاهد الفنية الصحية شعبتي -فنيات تمريض، أجهزة طبية– والمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية، المجمع التكنولوجي -الأميرية، السلام، الفيوم»، على اتباع الخطوات التالية:

على الطالب الدخول على موقع التنسيق tansik.egypt.gov.eg

ثم يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «الخطوة التالية».

يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

للاطّلاع قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة والمتاحة بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا
الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي خمس سنوات من هنا
تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة صناعي ثلاث سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2023

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري خمس سنوات من هنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة تجاري ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي خمس سنوات من هنا

- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة زراعي ثلاث سنوات من هنا

الكليات المتاحة للدبلومات الفنية نظام 3 سنوات
- الكليات والمعاهد بعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لشهادة سياحة من هنا

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