تنسيق 2023|قواعد قبول الدبلومات الفنية بالجامعات والمعاهد .. إعفاء 150 طالب من التوزيع الجغرافي|تفاصيل

التعليم العالي:

لا تغيير حتى الآن بقواعد التنسيق للدبلومات

الأعلى للجامعات يوضح موقف التوزيع الإقليمي

إعفاء 150 طالب من قواعد التوزيع الجغرافى

قبول 10% من طلاب الدبلومات الفنية بالجامعات

ينتظر طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل حول تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بعد .

ومن جانبه كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023، لم يتم إجراء أي تغير بها حتى الأن، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين تم قبولها من حملة الشهادات الفنية خلال العام الماضي ، في كليات الجامعات، والتي تقوم بقبول هؤلاء الطلاب بهذه الفئة هي نسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأشار "المصدر" ، المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023 نظام 3 سنوات (تجاري – صناعي – صناعي شعبة ترميم آثار – زراعي – موسيقي – مدارس مساعدي الخدمات الصحية) وكذلك الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة (نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) عام 2023 ، بكليات ومعاهد الجامعات التي تقبل هذه الفئات من الطلاب .

وأشار "المصدر" إلى أنه يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام 3 سنوات بعد الإعدادية تخصصات(صناعي – تجاري – صناعي شعبة ترميم الآثار – زراعي – موسيقي) بمجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية، كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية ( نظام الثانوية + سنتان) ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) بمجموع 75% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

وخلال العام الماضي قرر المجلس الأعلى للجامعات، إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ويتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات

وكان قد أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.



وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى .



وتابع: " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، وذلك باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.