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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية .. 10 سنوات من الانجازات في الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

الأعلى للجامعات يوضح نسبة النجاح في اختبارات القدرات.. تفاصيل

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى اختبارات القدرات 2023 لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.


 

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية


يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 ، لـ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

 

محافظ ورئيس جامعة مطروح يحضران مناقشة رسالة دكتوراة لمدير إعلام هيئة الاستعلامات


حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح اليوم الثلاثاء على حضورمناقشة رسالة الدكتوراة لأم العز بريك صالح سليمان مديرة إدارة إعلام مطروح بالهيئة العامة للاستعلامات في التربية للطفولة المبكرة، وذلك بعنوان فاعلية برنامج قائم على استخدام وسائل الإعلام في تنمية مهارات ما وراء المعرفة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بحضور الدكتور أحمد يحيى رئيس الادارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتورة سهى امين عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعه مطروح، وعدد من عمد ومشايخ مطروح ومديري عدد من المديريات والقطاعات والإعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة.


معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

 

أشاد محمد الأزمازى معلم رياضيات الثانوية العامة ، بـ امتحان الاستاتيكا 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم

 

طلاب بالثانوية العامة بالدقهلية: امتحان الاستاتيكا فى مستوى الطالب المتوسط

اكد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية  "شعبة الرياضه" ان امتحان  الاستاتيكا كان فى مستوى الطالب المتوسط ولكن سؤال المقال كان يحتاج لوقت ولكن باقى الاسئلة كانت جيدة وعوضت مادة الكيمياء.

 

رصد حالتي غش بالموبايل في إمتحان الاستاتيكا للثانوية العامة بكفر الشيخ والشرقية


أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

 

تضارب آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا


أنهى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

 

تفاصيل إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات.. مخصص لهذه الفئات من الطلاب


أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار إجراء اختبارات القدرات 2023، في الكليات التي يتطلب الالتحاق والدراسة بها اجتياز اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الكليات التي تجرى بها امتحان القدرات 2023 هي كليات "التربية الفنية، والموسيقية، والرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية، والتربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، والفنون الجميلة"، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

 


بسبب دعم الرئيس.. 10 سنوات من الانجازات في الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات


شهدت الأنشطة الرياضية تطورًا كبيرًا في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال  السنوات العشر الماضية.

 

 

طب القاهرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي بمؤتمر علمي كبير


تعقد صباح اليوم كلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة منال المصري عميدة الكلية، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، وذلك لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.

 

 

 

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