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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

أشاد محمد الأزمازى معلم رياضيات الثانوية العامة ، بـ امتحان الاستاتيكا 2023 الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة اليوم 

و قال محمد الأزمازى معلم رياضيات الثانوية العامة ، أنه بإلقاء نظرة على امتحان الاستاتيكا 2023 اليوم ، يمكن أن أؤكد أن  الامتحان “كويس جدا”  لأن أفكاره متداولة من سنوات سابقة ، مؤكداً أن الطالب الذي اهتم بحل امتحانات الثانوية العامة الخاصة بالاعوام السابقة والنموذج الاسترشادي الذي اتاحته وزارة التربية والتعليم ، يمكنه حل امتحان الاستاتيكا 2023 بلا مشاكل.

وتعليقا على شكوى طلاب علمي رياضة بالثانوية العامة من “مشكلة الوقت القصير المحدد للامتحان” ، قال محمد الأزمازى معلم رياضيات الثانوية العامة  : “مشكلة الوقت دى مشكلة من زمان فى امتحانات الرياضيات وبالذات فى التطبيقية عامل الوقت هو العائق الوحيد اليوم في امتحان الاستاتيكا 2023 للطالب الغير مدرب جيدا على اسئلة الاعوام الماضية ، “بس لو الطالب متدرب كويس ربنا هيكرمه”

ونفى محمد الأزمازى  وجود أي اسئلة خارجة عن المألوف وتعجيزية في امتحان الاستاتيكا 2023

وأضاف : لو قارن طلاب الثانوية العامة امتحان الاستاتيكا 2023 بمستوى امتحان الازهر ، اعتقد سيجد الطالب أن امتحان الاستاتيكا عند طلاب الازهر “اتقل شوية” 

وأدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات)، صباح اليوم، امتحان الاستاتيكا 2023 بإجمالى عدد (94771) أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

من جانبه .. حرص اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 على تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 مدرسة في خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب امتحان الاستاتيكا 2023 لشعبة الرياضيات.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، كما اطمأن على توزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
امتحان الاستاتيكا 2023
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