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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوضح نسبة النجاح في اختبارات القدرات.. تفاصيل

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى اختبارات القدرات 2023 لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

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الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023

وفيما يخص تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في الآتي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

- 2 صورة لاختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب ذلك بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

من جهته، أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة باختبارات القدرات، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف المصدر لـ “صدى البلد”، أن اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، من المقرر أن يتناول خلاله رؤساء الجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الموضوعات المهمة، والتي تتعلق بالتعليم الجامعي، ومن بينها “متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023”.

وأشار إلى أنه فيما يخص زيادة رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، فلم يتم اتخاذ قرار حول الأمر، لافتا إلى أن الموضوع قد يكون مطروحا للمناقشة.

بينما تستعد جامعة عين شمس لاستقبال الطلاب في مكتب تنسيق الجامعات 2023، حيث أقر المجلس الأعلى للجامعات أن مقر المكتب لن يتم تغييره هذا العام.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي، إن مكتب التنسيق الرئيسي- ومقره جامعة عين شمس- وفروعه بالمحافظات، يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

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