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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اختبارات القدرات 2023|خطوات ورابط التقديم.. تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة .. وملغية في 6 كليات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات 2023

لطلاب الثانوية العامة 2023

لا يسمح للطالب الراسب في اختبارات القدرات بأدائها مرة أخرى
 خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات 2023
 ازاي تجيب 60% من الدرجة الكلية في اختبارات القدرات 2023

يترقب طلاب الجامعات التقديم لاختبارات القدرات للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات،  حيث تنطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

 

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار إجراء اختبارات القدرات 2023، في الكليات التي يتطلب الالتحاق والدراسة بها اجتياز اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الكليات التي تجرى بها امتحان القدرات 2023 هي كليات "التربية الفنية، والموسيقية، والرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية، والتربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، والفنون الجميلة"، وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

 

وقال المصدر إن الكليات ملتزمة بالإجراءات وقواعد اختبارات القبول التي تم العمل بها في العام الماضي دون حدوث أي تغيير.

بينما أوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه تم إلغاء بعض اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك لعدد من الكليات والتي كان يجرى بها اختبارات القدرات، وذلك على مدار السنوات الماضية، وما يعادلها من شهادات، مثل طلاب الدبلومات الفنية لجميع كليات التمريض والإعلام، والمعهد الفني للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم، والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية.

 

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات،  إنه تجرى اختبارات القدرات في المواعيد التي ستعلن عنها وزارة التعليم العالي بعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، لمرة واحدة، لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أم بكلية أخرى، ولن يعتد بأية إفادة ورقية، تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق الشفافية مع الطلاب.

وأضاف المصدر، أنه ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة  إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

وأشار إلى أنه لابد من الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل، وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في  اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.


وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إتاحة إرشادات عامة عن جميع اختبارات القدرات 2023 على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي وعلى مواقع جميع الكليات المعنية بالاختبارات، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على أن درجة النجاح فى الاختبارات لجميع الكليات المعنية 60% من الدرجة الكلية للاختبار.

وأوضح لـ صدى البلد، أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات.

 

أوراق التقديم لاختبارات القدرات للكليات 2023:

1- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


2- الرقم القومي الخاص بالطالب.


3- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.


4- تلك الأوراق تكون مطلوبة في كل اختبار من اختبارات القدرات.
 

ويوضح لكم موقع صدى البلد خطوات ورابط التقديم لاختبارات القدرات:

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة عليه:

www.tansik.egypt.gov.eg 
 

•يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس.

•سوف تظهر للطالب بياناته الشخصية: (رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية") وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

 

•ثم بعد ذلك تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

•يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية، (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية).

•عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.
 

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