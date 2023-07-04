نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 ، لـ إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) الدور الأول للعام الدراسي 2022/ 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مؤتمر اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي) ، المقرر عقده غدًا الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 سيكون في تمام الساعة 2:30 ظهرا بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في العاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا يحدث قبل اعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ؟

مراجعة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في شكلها النهائي في الكنترول.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من جميع المسئولين عن كنترول الدبلومات الفنية 2023

يقوم مسئولو الكنترول بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على نائب وزير التربية والتعليم للتوقيع عليها

يقوم نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها الاعتماد الرسمي النهائي

يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم

يتم اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2023

أجري الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالا هاتفيا مع أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم بالتفوق وحثهم على الاستمرار في الجد والاجتهاد طوال العمر .

ومن المقرر ، بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023

وتكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي أسماء وصور أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، ومحافظاتهم واسماء مدارسهم ، ومجاميعهم

ويقوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالاتصال هاتفيا بـ اوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم على التفوق و التأكيد على تكريمهم في وزارة التربية والتعليم قريبا