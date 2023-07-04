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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تضارب آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

صدى البلد

أنهى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

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طلاب الثانوية العامة عن امتحان الاستاتيكا: أسهل من الفيزياء والكيمياء

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متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

وفور خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة الاستاتيكا، حرص موقع “صدي البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان الاستاتيكا.

وشهد امتحان الاستاتيكا 2023 شعورين مختلفين عن بعضهما، حيث خرج بعض الطلاب عقب انتهائهم من أداء امتحان الاستاتيكا وهم يشعرون بالبهجة، ولكن خرج البعض الآخر من الامتحان وهم مصدومين من صعوبة الامتحان.

وقال بعض طلاب الثانوية العامة، إن امتحان الاستاتيكا كان سهل، لكن كان يتضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى تركيز أكثر ودقة أكبر فى الإجابة عليها.

بينما اوضح طلاب آخرون ان امتحان الاستاتيكا جاء فى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أن امتحان الاستاتيكا 2023 كان يحتوي على نسبة قليلة من الأسئلة غير المباشرة والتى وصفها بعض الطلاب بالـ تركات والتى تميز الطالب مذاكر ام لا.

بينما أكد البعض الآخر من طلاب الثانوية العامة أن امتحان الاستاتيكا 2023 جاء صعب، وكانت معظم أسئلته غير مباشرة وغير واضحة أمام طلاب الثانوية العامة، مشيرين أنه كان يحتاج وقت إضافي للإجابة على أسئلة الامتحان حيث إن الوقت الفعلي المحدد لأداء امتحان كان غير كافيا لفهم الأسئلة جيداً والتفكير فى الإجابة موضحين ان كان لا وقت لمراجعة الإجابات في اخر الوقت.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان الاستاتيكا قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.
 

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