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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أنهى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

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فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا بالجيزة

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طلاب الثانوية العامة عن امتحان الإستاتيكا: حلو بس فيه تريكات

وحرص "صدى البلد" على رصد آراء طلاب الثانوية العامة حول مستوى امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، بعد الانتهاء من اداء الامتحان وجاءت آراؤهم مختلفة وكان الرأي انه متدرج الصعوبة هو الرأي السائد.

و ادى طلاب الثانوية العامة، امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا صباح اليوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرًا، بواقع ساعتين في ثاني ايام الامتحانات بعد انتهاء اجازة اسبوع العيد.

وعبر الطالب محمود عاطف، عن صعوبة امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، مؤكدًا على ضيق الوقت المحدد للامتحان، حيث إن الامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر، وهو ما وقف عائقا أمامهم.

ومن جانبه قال الطالب احمد هشام إن الامتحانات تضمن الكثير من الاسئلة والتي كانت غير مباشرة على الاطلاق.

واكد طالب اخر على سهولة الامتحان رغم احتوائه على بعض النقاط الصعبة والتي بحاجة لوقت اضافي، موضحًا ان تحديد ساعتين للاجابة لكل اسئلة الامتحان لا تكفي للتفكير في هذه النقاط الصعبة التي كانت في الامتحان.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

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