طلاب الثانوية العامة عن امتحان الإستاتيكا: حلو بس فيه تريكات

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة بجميع محافظات الجمهورية.

وفور خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة الاستاتيكا، حرص “صدى البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة.

وأكد أحد الطلاب أن امتحان مادة الاستاتيكا جاء في مستوى الطالب المتوسط قائلة: "الامتحان كان سهل ولكن كان فيه بعض تريكات وأسئلة تحتاج للتفكير".

بينما رأي الطالب شريف حسين، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن أغلب الأسئلة لم تخرج عن المراجعات النهائية للمادة.

على الجانب الاخر، شهدت جروبات الغش على تطبيق “تليجرام” تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الاستاتيكا أثناء تأدية الطلاب لهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بعدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكدة على إصرار الوزارة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بـ امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان الاستاتيكا قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.