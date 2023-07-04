طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية يدخول لجان امتحان الاستاتيكا.. شاهد

سمحت لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل قليل للطلاب بدخول لجان الامتحانات، استعدادا لأداء امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع مادة الرياضيات للشعبة العلمية بالثانوية العامة، والذي سوف ينطلق في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعتين.

وشهدت اللجان تفتيش دقيق للطلاب، وتحذيرهم من حيازة أى وسيلة غش إلكترونية أو ورقية، خاصة التليفون المحمول.

امتحانات الثانوية العامة 2023

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين، امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 وصل لـ 783025 طالبًا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة.

عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2023

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة بكل قطاع على مستوى الجمهورية وصل لـ 11 لجنة، ووصل عدد لجان الإدارة بكل قطاع على مستوى الجمهورية إلى 4 لجان، بينما وصل عدد لجان مراكز توزيع الأسئلة بكل قطاع على مستوى الجمهورية إلى 80 مركزًا، ووصل عدد لجان سير الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية إلى 2098 لجنة سير.

طلاب الثانوية العامة 2023

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