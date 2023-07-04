توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان استعدادا لأداء امتحان الاستاتيكا.. صور

يتوافد طلاب الثانوية العامة بكثافة علي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية شعبة علمى رياضة حيث يتم الفرع الأول منها وهي مادة الاستاتيكا، وسط جهود أمنية شديدة في محيط اللجان.

وتأتي هذه الجهود الأمنية الشديدة، لضمان تركيز الطلاب وأدائهم الأمثل في الامتحانات، واكتساب الطلاب بشعور بالثقة والراحة النفسية والاطمئنان أثناء أداء امتحاناتهم.

وتتم إجراءات التفتيش بشكل دقيق ومحكم عند مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ويتم استخدام العصا الإلكترونية للتحقق والتفتيش عن أي وسائل محتملة للغش التي يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الامتحانية، ويتم الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل طريقة ممكنة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواصفات ورقة أسئلة امتحان الاستاتيكا، حيث أنها مقسمة إلي 18 سؤالاً اختيار من متعدد، وتم وضع لهم 26 درجة من درجات الامتحان، بالإضافة إلي سؤالين مقالين وجري وضع لهم 4 درجات ليصبح عدد درجات الامتحان ثلاثون درجة فيما بلغ عدد الأسئلة عشرون سؤلاً كاملاً.

ووجهت وزارة التربية والتعليم جميع مدارس جمهورية مصر العربية و المديريات التعليمية بضرورة توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق فقط.

ورقة الأسئلة ستقسم إلي جزء مقالي تبلغ نسبته 15%، وجزء اختيار من متعدد بنسبة 85%، والأسئلة سوف تكون واضحة ومباشرة، ولا تحمل أكثر إجابة.