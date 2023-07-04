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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالدعوات والقلق.. أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبناءهم أمام الجان ..صور

أولياء أمور طلاب
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية شعبة علمى رياضة الفرع الأول منها وهي مادة الاستاتيكا، لطلاب الثانوية العامة في جميع لجان الامتحانات لعام 2023 وذلك على مستوى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة.

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طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية يدخول لجان امتحان الاستاتيكا.. شاهد

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بالصور.. قلق وتوتر بين طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل امتحان الاستاتيكا

ورصدت عدسة “صدى البلد” انتظار أولياء أمور طلاب الثانوية العامة خارج اللجان للاطمئنان علي أبنائهم بعد انتهاء امتحان الاستاتيكا، في لحظة قلق وتوتر حيث اصطفوا على الأرصفة المقابلة للمدارس منذ لحظة دخول أبنائهم واستعانوا بقراءة القرآن والدعوات إلى الله بالتوفيق لأبنائهم.

وأكدت الوزارة، أن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ويؤدى الطلاب الامتحان فى الديناميكا الثلاثاء 11 يوليو الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
أولياء أمور طلاب الثانوية العامة
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