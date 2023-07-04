بالصور.. قلق وتوتر بين طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل امتحان الاستاتيكا

سيطر القلق والخوف على طلاب الصف الثالث الثانوي قبل دخولهم إلى لجان الامتحان وأثناء المراجعات النهائية لامتحان مادة الرياضيات التطبيقية شعبة علمى رياضة حيث يتم الفرع الأول منها وهي مادة الاستاتيكا، للشعبة العلمية (الرياضيات).

ورصدت عدسة “صدى البلد” إقبال الطلاب علي لجان احدي المدرس الثانوية بمحافظة الجيزة ، حيث تباينت تعابير القلق والخوف التي تظهر على وجوه الطلاب قبل دخولهم إلى لجان امتحان مادة الاستاتيكا، والتي تعكس حقيقة الرغبة والتطلعات التي يحملونها في تحقيق نتائج جيدة والوفاء بتوقعاتهم المستقبلية، فهذا الاهتمام والحرص على تحقيق النجاح يعكس التفاني والجهود التي بذلوها خلال فترة الدراسة والاستعداد للامتحانات.

وتعد تلك المشاعر طبيعية لأنها مرتبطة بالضغط النفسي والتوتر الذي يمكن أن يصاحب الامتحانات الهامة.

وتتم إجراءات التفتيش بشكل دقيق ومحكم عند مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ويتم استخدام العصا الإلكترونية للتحقق والتفتيش عن أي وسائل محتملة للغش التي يمكن أن تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الامتحانية، ويتم الالتزام بتنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم لضمان سير العملية الامتحانية بأفضل طريقة ممكنة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين، امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023 وصل لـ 783025 طالبًا وطالبة منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة.

وأشارت التعليم إلى أن إجمالي أعداد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام في المستشفيات وصل إلى 34 طالبًا وطالبة، وفي مراكز التأهيل إلى 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة.

طلاب الثانوية العامة

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