فرحة طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الاستاتيكا بالجيزة

سعادة بالغة وفرحة كبيرة، رسمتها مادة الاستاتيكا بامتحانات الثانوية العامة على وجوه طلاب الثانوية بسبب سهولة الامتحان.

وتباينت آراء طلاب الثانوية بإحدى مدارس محافظة الجيزة، وجاءت آراء الطلاب ما بين سهولة الامتحان، وما بين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

بينما قال عمر شريف، الامتحان كان محتاج وقت اكثر ، موضحا ان هناك بعض التوتر الذي راودهم بسبب مواقبين الامتحان.

بينما عبر آخرون عن سهولة الامتحان، مؤكدين: أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأنهم لم يتوقعوا أن يأتي الامتحان بهذه السهولة وأنهم يمكن ان سيحصلون على أعلى الدرجات فى إحدي فروع مادة الرياضيات.

وشهدت لجان محافظتي القاهرة والجيزة اليوم، توتر أولياء الأمور أمام اللجان خوفا من امتحان الاستاتيكا، مع الدعوات بالتوفيق لأبنائهم أو قراءة القرآن الكريم

ويعتبر امتحان الاستاتيكا 2023 هو ثاني امتحانات الثانوية العامة التى تم عقدها عقب انتهاء فترة إجازة الثانوية العامة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، والتى بدأت يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، واستمرت لمدة 5 أيام حيث انتهت إجازة الثانوية العامة يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان الاستاتيكا قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.