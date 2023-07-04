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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة عن امتحان الاستاتيكا: أسهل من الفيزياء والكيمياء

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة بجميع محافظات الجمهورية.

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متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

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طلاب الثانوية العامة: المراقبون وترونا داخل اللجان

وفور خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة الاستاتيكا، حرص “صدى البلد” على رصد أراء طلاب الثانوية العامة.

وعبر طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة، عن سعادتهم بامتحان الاستاتيكا الذي انتهوا من أداءه قبل قليل، مؤكدين أن الامتحان كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط وخالي من الصعوبات الكثيرة او المشكلات.

وأكد أحد طلاب الثانوية، أن الامتحان كان اريح  واسهل عليهم من الفيزياء والكيمياء، مشيرًا إلى أنه كان سهلًا على خلاف الامتحانات السابقة.

وأضاف طالب آخر، أن امتحان الاستاتيكا اليوم، كان في متناول الطالب المتوسط، موضحًا أن المقالي فقط هو ما كان يحتاج إلى تركيز، موضحًا أن المقالي له أهمية كبيرة حيث أن نتيجة السؤال الواحد ب 4 درجات.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 12/6/2023م، على أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 13/7/2023م، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام، 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة على مستوى المحافظة.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحان الاستاتيكا قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة 2023 بأي شكل من الأشكال قبل توزيعها في اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن جميع مراحل امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل من جانب الجهات الأمنية السيادية في الدولة، وبالتالي لن يتمكن أحد من الوصول إليها قبل وصولها ليد الطلاب في اللجان.

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