طلاب الثانوية العامة: المراقبون وترونا داخل اللجان

أنهى طلاب الثانوية العامة 2023 امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك اليوم، الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023.

وفور خروج طلاب الثانوية العامة من لجان امتحان مادة الاستاتيكا، حرص موقع “صدي البلد” على رصد آراء طلاب الثانوية العامة 2023 في امتحان الاستاتيكا، والتي جاءت أغلبها ردود فعل مختلفة حول درجة صعوبة الأسئلة.

وعبر طلاب الثانوية العامة، عن صعوبة امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، مؤكدين أن الامتحان كان مائلا للصعوبة، وأوضحوا أنهم يعانون كل امتحان منذ بدء امتحانات الثانوية العامة من ضيق الوقت المحدد للامتحان، حيث إن الامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر، وهو ما وقف عائقا أمامهم.

وقال بعض الطلاب إن المراقبين كانوا يضيقون عليهم الوقت بالتفتيش وأخذ بعض الأدوات مثل قلم زيادة أو مناديل، بجانب التحذيرات من جانب عدم حل بعض الأسئلة المقالية، مشيرين إلى أن المراقبين لا يدركون مصلحتهم أكثر منهم، لأن هذه الطريقة تزيد من توترهم.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، يوم الاثنين الموافق 12/6/2023م، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 13/7/2023م، ويبلغ عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة هذا العام، 29 ألفا و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة على مستوى المحافظة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.