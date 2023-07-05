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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. موقف الطلاب المتخلفين عن تنسيق العام الماضي

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطالب يمكنه التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالدخول على موقع التنسيق عن طريق الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

 

تنسيق الجامعات 2023

وأضاف المصدر لصدى البلد ، أن الجامعات تستعد حاليا بتجهيز هذه المعامل لاستقبال الطلاب في المرحلة الأولى من  تنسيق الجامعات 2023 والتي ستبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتائج ، مشيرا إلى أنه إذا لم يتمكن الطالب من دخول تنسيق العام الماضي، لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام.

 

 

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي 

 

 

تنسيق الجامعات 2023 .. وكان قد أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص إلتزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.

 

 

 

تنسيق الجامعات 2023.. وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى.

 

 

تنسيق الجامعات 2023.. وتابع: " لا يوجد أي تغيير آخر في قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2023 ، باستثناء إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لكليات التمريض ومعاهد التمريض وكليات التربية ، مؤكدا أن القرار بإلغاء قواعد التوزيع الاقليمى يحقق العدالة والمساواة بين كل الطلاب من خريجى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بالكليات والجامعات.

 

ويمكن للطلاب معرفة نتسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط لمعرفة كافة التفاصيل من موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا .

 

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لا يوجد تغيير في نظام تنسيق الجامعات 2023 .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن نظام تنسيق الجامعات 2023 سيتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.

وأشار المصدر إلى أنه يجب التأني عند كتابة رغبات تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

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